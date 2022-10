WRC, Rali da Catalunha, PE8: Sébastien Ogier termina dia na frente

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) terminam o primeiro dia do Rali da Catalunha na frente, venceram a derradeira especial do dia, e alegraram para 4.8s a vantagem para os segundos classificados, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1). Depois de terminarem a manhã na frente do rali, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) andaram um pouco para trás durante a tarde, perderam a liderança logo no primeiro troço da tarde e mais uma posição logo no troço…...