WRC, Rali da Catalunha: Muito equilíbrio, quatro em 6.0s…

O duplo vencedor do Rali da Catalunha, Thierry Neuville, agora acompanhado por Martijn Wydaeghe, no Hyundai i20 N Rally1, lidera a prova com 0.5s de avanço para Sébastien Ogier numa prova em que apenas seis segundos separam o quarteto da frente, após quatro exigentes troços, realizados a norte da base do rali, em Salou.Tem sido um rali em que apesar de a estada estar a seca, o asfalto está maioritariamente cheio de lama e erva devido aos muitos cortes, algo…...