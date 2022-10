Calendário do WRC 2023 ‘taxativamente’ rejeitado pelo Conselho Mundial da FIA

O Conselho Mundial da FIA rejeitou o calendário apresentado pelo Promotor do WRC. Pelos vistos a intenção de colocar na competição uma prova na Arábia Saudita, com um evento “que não existe”, está a causar incómodo, pelo que as conversas continuam nos bastidores e ao que parece o desacordo é muito grande. Segundo corre nos ‘mentideros’ da Catalunha, a prova espanhola pode não ficar de fora em 2023, mas pode ser algo do estilo, “Em Roma, sê romano…”. Resta aguardar…...