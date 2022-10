WRC3 decide-se no Rali da Catalunha: Dois na luta, um ao lado a ver…

O WRC3 decide-se este fim-de-semana no RallyRACC - Rally de España. Há três pilotos ainda em disputa pela vitória. Ironicamente, o líder do campeonato Sami Pajari não está sequer a competir na categoria, em Espanha. O jovem finlandês está, em vez disso, a conduzir o Skoda Fabia no WRC2, tendo já iniciado o máximo de cinco rondas do WRC3.Embora a navegadora de Pajari, Enni Mälkönen já tenha a coroa dos navegadores no ‘saco’, o resultado do campeonato de pilotos assenta…...