WRC, Rali da Catalunha: há três décadas a dar ‘dores de cabeça’ aos portugueses, mas não só…

Realiza-se este fim de semana o Rali da Catalunha, prova do Mundial de Ralis que se estreou na competição em 1991, prova que marcou o primeiro triunfo de Armin Schwarz, que acabaria por ser a única do alemão no WRC.Curiosamente, esta prova já teve algumas boas memórias para os portugueses, como por exemplo os triunfos de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva no Grupo N em 1994 (5º da geral) 1995, ano em que foram Campeões, o top 10…...