20º RallyLegend: 20 vezes Lendas de Paixão

Mais um ano, nova colheita Vintage do Rallylegend, com os festejos da temporada que marca o 50º ano do Mundial de Ralis. Se o Eifel transpira Audi, o Legend é a casa da Lancia e este ano não faltaram várias estrelas da história do WRC. Teve lugar este fim de semana em San Marino a 20ª edição do Rallylegend um evento que contou com a presença de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, aos comandos de um Subaru Impreza…...