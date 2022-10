Fórmula 1: os recordes que podem ser batidos ainda este ano

Na Fórmula 1, este ano, há ainda um bom número de recordes que podem ser batidos. Max VerstappenMax Verstappen pode já ter selado o seu segundo título consecutivo, mas o neerlandês ainda tem mais que pode fazer este ano. Por exemplo, o recorde do maior número de vitórias numa temporada é de 13 - de Michael Schumacher e Sebastian Vettel - e com o seu triunfo no Japão, Verstappen tem agora 12 vitórias este ano.Isto significa que o piloto neerlandês…...