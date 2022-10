GT3 Cup, Portimão: Triunfo de Carlos Vieira na corrida 1

O triunfo na corrida 1 da ronda de Portimão da GT3 Cup foi para Carlos Vieira . No Autódromo Internacional do Algarve, Vieira terminou a primeira prova do fim de semana com uma vantagem de 4.329s para Vasco Barros, com Alexandre Areia a conquistar o último lugar do pódio. “Na primeira volta, o Vasco conseguiu passar-me, mas logo a seguir recuperei a liderança da corrida, só que a partir da sexta volta passei a ter problemas de travões, chegando mesmo…...