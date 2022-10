Grande Prémio do Japão de F1: A Consagração dos Campeões

Nação misteriosa e dona de uma cultura milenar única, o Japão é também um dos países mais desenvolvidos do mundo e com uma profunda ligação ao mundo automóvel e ao desporto motorizado. Assim sendo, não é de todo inesperado que a Fórmula 1 tenha criado facilmente raízes profundas no país do Sol Nascente. Por Guilherme Ribeiro Na atualidade, o Grande Prémio do Japão é uma das provas mais tradicionais do calendário e merecedora de “lugar cativo” para os a maioria…...