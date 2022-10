Skoda pode estrear novo Fabia RS Rally2 no início de novembro

O próximo Rally de Lausitz, rali que marca o 25º aniversário da prova pode ter uma ‘prenda’ de luxo em forma de estreia do novo Skoda Fabia RS Rally2, que pode lai estrear-se em competição pela primeira vez. A homologação do carro está concluída, teve lugar no início de setembro, e agora só o trabalho que a Skoda MotorSport conseguir fazer em Mlada Boleslav irá determinar a data oficial de estreia do carro, que para já anda em testes.A The…...