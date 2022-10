GT3 Cup integra ELMS em Portimão com pilotos estreantes entre os inscritos

O troféu monomarca dos Porsche 911 GT3 Cup regressa às pistas no próximo fim de semana integrado no programa do European Le Mans Series no Autódromo Internacional do Algarve. A lista de inscritos apresenta algumas “caras novas” numa fase da temporada em que o troféu promovido pela P21 Motorsport continua mais dinâmico e competitivo. “A GT3 Cup tem vindo a exceder todas as expetativas, em termos de nível competitivo e também de impacto, pelo que nos sentimos orgulhosos do trabalho…...