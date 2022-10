Taça de Portugal de Karting em Braga: Excelente espetáculo

Tiago Caetano, Guilherme Morgado, Gustavo da Silva, Francisco Macedo, Santiago Ribeiro, João Rodrigues, André Serafim, Miguel Ramos e Joaquim Rocha venceram nas suas categorias a Taça de Portugal de Karting AM I 48, disputada este fim de semana no Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização da ACDME. Por Filipe CairrãoFotos HelloFoto/Alexandre Araújo Considerada a grande festa da disciplina, a Taça de Portugal de KartingAM I 48 – Tributo a Pedro Paixão –, realizou-se este fim de semana, com 105…...