GP do Japão de Fórmula 1: Max Verstappen bicampeão, ‘matchpoint’ em Suzuka

Max Verstappen conquistou o seu segundo Campeonato do Mundo de Pilotos ao vencer o Grande Prémio do Japão, uma prova que foi um microcosmo do que aconteceu ao longo da temporada. O neerlandês chegava a Suzuka com a possibilidade de realizar o ‘matchpoint’ pela segunda vez esta época, depois de as condições não se reunirem em Singapura, mas ainda assim precisava que Charles Leclerc não terminasse em segundo, caso vencesse.Verstappen esteve ao seu nível habitual numa pista que, tendencialmente, se…...