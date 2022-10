GP do Japão de F1, 2º pelotão: Alpine sobressai em Suzuka

A batalha do segundo pelotão sofreu um novo volte de face no GP do Japão, com a Alpine a impor-se e a reassumir o 4º lugar no Campeonato de Construtores, tendo a McLaren se visto, inclusivamente, superado pela Aston Martin. Tal como acontecera no GP de Singapura, as condições climatéricas voltaram a estragar os planos das equipas, que precisavam de pista seca para preparar o seu regresso a Suzuka ao cabo de 3 anos.No entanto, só os treinos-livres e qualificação…...