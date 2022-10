CPR, Miguel Correia: “época muito gratificante para mim” (áudio)

Grande temporada para Miguel Correia e Jorge Carvalho, com o ano de 2022 a ficar marcado pela primeira vitória do piloto no CPR. O ano terminou com um balanço bastante positivo para a dupla que conquistou seis pódios em oito ralis. No Rallye Vidreiro, a dupla levou o Skoda Fabia mais uma vez ao pódio, tendo terminado o campeonato no terceiro lugar absoluto: “Foi o terceiro lugar na prova e o terceiro lugar no campeonato, num rali que durou até…...