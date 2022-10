CPTT/Baja TT Norte de Portugal: João Ferreira/David Monteiro Campeões de Portugal de TT

João Ferreira e David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) venceram a Baja TT Norte de Portugal, e são os novos Campeões de Portugal de Todo-o-Terreno. Depois do título Europeu de Todo o Terreno Bajas, agora o ‘nacional’. Até onde vai esta dupla? Começam a faltar adjetivos para qualificar as prestações da jovem dupla, João Ferreira e David Monteiro, que com um bem preparado pela ARC Sport, Mini John Cooper Works Rally, venceram cinco das seis provas até aqui realizadas…...