GP do Japão F1: Max Verstappen merecia outra festa

Max Verstappen é um justo Campeão em 2022, mas a confusão com o esquema de pontuação tirou alguma da emoção que deveria ter sentido ao assegurar o seu segundo título no Grande Prémio do Japão de Fórmula 1. Desde há muito tempo que se esperava que holandês assinasse o seu nome em mais um Campeonato de Pilotos, mas olhando para a decisão do ano passado, a deste dificilmente poderia ser um maior anticlímax.Em 2021, ainda que envolta em polémica, a…...