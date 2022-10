GP Japão F1: Só a chuva poderá parar Verstappen?

Depois de ter mantido a sua pole-position, Max Verstappen é o grande candidato ao triunfo no Grande Prémio do Japão, tendo como grande adversário a possibilidade de chuva para a corrida de amanhã.O holandês esteve um passo à frente de Charles Leclerc, mas esteve muito perto de ficar sem a melhor posição na grelha de partida. Primeiro devido a uma segunda volta na Q3 pejada de erros que permitiu uma aproximação perigosíssima do monegasco que, de facto, só perdeu a…...