CPTT, Baja TT Norte de Portugal/SS2: João Ferreira vence e consolida liderança

João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) voltou a vencer um Setor Seletivo da Baja TT Norte de Portugal, neste caso batendo João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) no SS2 por 2s, com o tempo de 1:19:24.3s ao final dos 92.34km.Com este resultado, Ferreira consolida a liderança da prova, enquanto Ramos subiu ao segundo posto da classificação geral, trocando de posição com Pedro Carvalho/Desidério Guerreiro (Can-Am Maverick XRC), que foi apenas sexto no SS2 com um atraso de 2:38.2s para…...