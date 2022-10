Estoril Classics: Qualificação emocionante para o Classic GP by Portugal Sotheby’s Realty

Os motores já roncaram esta sexta-feira no Autódromo do Estoril, dando o início oficial à 6ª edição do Estoril Classics, com uma qualificação para o Classic GP by Portugal Sotheby’s Realty empolgante a dar o mote para todo o fim-de-semana. Foram algumas as tardes em que se viveram grandes duelos entre a Lotus e a Williams no “Nosso Autódromo” durante a qualificação, sendo aquele que mais rapidamente no vem a memória o sucedido em 1986, quando Ayrton Senna, no seu…...