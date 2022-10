CPR, José Pedro Fontes: “quero a quinta vitória no Rali Vidreiro e o vice-campeonato”

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) venceram esta prova, na companhia de Inês Ponte, em 2014, 2016 e 2019.O piloto do Citroen Vodafone Team venceu, também, a edição 2010 da prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande.Agora, após a vitória entre os concorrentes do CPR no Rali Vinho Madeira, e do azar no Alto Tâmega com um furo que os atirou para um injusto sexto posto final, Fontes lembra que “está é uma prova exigente, mas que dá…...