CPR, Rallye Vidreiro, Ricardo Teodósio: “determinado em terminar a época em grande”

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally 2) pretendem também vencer pela segunda vez este ano, no caso do piloto algarvio, depois de ter triunfado na prova do ano passado. “A nossa intenção é entrar ao ataque com o objetivo expresso de tentar repetir a vitória do ano anterior. Sei que o traçado do rali será diferente, com algumas partes novas, mas estou determinado em terminar a época em grande, para depois iniciar a próxima em força. De um modo geral,…...