‘Dobradinha’ BRX Hunter no Rali de Marrocos, triunfo de Guerlain Chicherit

O BRX Hunter da Prodrive fez uma ‘dobradinha’ no Rali de Marrocos, com Guerlain Chicherit/Alex Winocq seguidos de perto por outra dupla da Bahrain Raid Xtreme, Orlando Terranova/Alex Haro. Depois de 1.575 quilómetros de ação ao cronómetro, ao longo de seis dias, esta é a primeira vez que um construtor faz um 1-2 num evento do novo Mundial de Todo o Terreno. Para a equipa Prodrive, este é o regresso aos triunfos ao mais alto nível, depois de tantos sucessos…...