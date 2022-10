WRC, Thierry Neuville: “Ninguém é imbatível…”

Kalle Rovanperä já assegurou o título do WRC 2022, mas Thierry Neuville não tem dúvidas: "Ninguém é imbatível…", disse, em conversa com a Yleisradio RTBF de língua francesa belga: “O Kalle aumentou a diferença logo no início da temporada e aproveitou ao máximo, quando a Hyundai não estava no mesmo nível”, diz Neuville, algo que é totalmente verdade, mas não quanto a ele próprio. É verdade que Rovanpera somou 145 pontos nos primeiros seis ralis, face a 62 de Tanak…...