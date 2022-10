WRC: Oliver Solberg fora da Hyundai

É algo que já se desconfiava há algum tempo poder acontecer, e chega agora a confirmação: Oliver Solberg não vai continuar na Hyundai Motorsport em 2023.O jovem de 21 anos tem vindo a partilhar o terceiro carro i20 N da equipa com o companheiro de equipa Dani Sordo nesta temporada, tendo alcançado o melhor resultado da sua carreira com o quarto lugar no Rali da Bélgica, mas verdade é que as coisas não estão a correr nada bem para o…...