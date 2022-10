F1: O nome que pode deixar de fora Mick Schumacher e Nico Hulkenberg

Com as definições que se esperam nos próximos dias, a grelha de partida de 2023 ficará apenas com dois lugares livres, um na Williams e outro na Haas, podendo o papel de colega de equipa de Kevin Magnussen ter um candidato inesperado.A ida de Pierre Gasly para a Alpine e a sua substituição por Nyck de Vries na AlphaTauri parece agora uma mera formalidade, o que deixa dois assentos vagos, sendo diversos os candidatos a eles.Logan Sargeant, Mick Schumacher, Nico…...