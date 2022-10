Pedro Perino vai correr em Monza para a Fórmula 4 Italiana

A Fórmula 4 Italiana, que está a ser disputada esta época por 40 pilotos de 19 nacionalidades, vai cumprir, no próximo fim de semana, a sexta e penúltima jornada no histórico Autódromo Nacional de Monza. Na famosa pista transalpina, as cores de Portugal também vão estar representadas por Pedro Perino, jovem piloto de 17 anos que no ano passado, sem conhecer o traçado, fez três notáveis recuperações. Uma foi do 34.º ao 12.º lugar!O périplo pelas mais emblemáticas pistas mundiais,…...