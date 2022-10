GP de Singapura de F1: Pérez irrepreensível nas asneiras de Verstappen

Sérgio Pérez esteve irrepreensível e venceu o Grande Prémio de Singapura num dia em que Max Verstappen cometeu erros que o deixaram longe do pódio e de selar o título de 2022. Não era fácil a Max Verstappen sair de Singapura, já, Campeão do Mundo de F1, os pressupostos eram muito especiais, mas o neerlandês poderia tornar-se em Marina Bay Bicampeão Mundial e, para isso, era primordial que se triunfasse no décimo sétimo evento da temporada e esperar que Charles…...