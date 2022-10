WRC, Ott Tänak: “não tivemos ritmo para estar na luta”

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros, num fim de semana em que a Hyundai não esteve ao nível da Toyota, mostrando que há ainda trabalho a fazer, apesar do nível já ser bem diferente da primeira metade do ano: “Foi um fim-de-semana desafiante e desde a manhã de sábado que não tivemos ritmo para estar na luta com o Kalle e o Seb. Eles estavam mesmo a voar. Fizemos tudo o que podíamos.Tivemos novamente alguns problemas de…...