WRC, Kalle Rovanperä: “foi uma longa pausa desde que a Finlândia teve um Campeão Mundial”

Vinte anos depois de Marcus Gronholm a Finlândia volta a ter um Campeão do Mundo de Ralis. Kalle Rovanperä, com Jonne Halttunen a seu lado no Toyota GR Yaris Rally1, asseguraram o título a duas provas do fim com o piloto a tornar-se no mais jovem de sempre a chegar ao título: 22 anos e… um dia!Foram precisas apenas três épocas no escalão principal do WRC para o conseguir: "A maior sensação neste momento é que é um grande alívio.Temos…...