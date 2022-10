WRC: Kalle Rovanpera, o mais jovem Campeão do Mundo da história do WRC

FOTOS @World/André Lavadinho Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são os novos Campeões do Mundo de Ralis. Aos 22 anos, o jovem finlandês venceu o Rali da Nova Zelândia para se tornar no mais jovem campeão de sempre, batendo por cinco anos o recorde de Colin McRae, que foi Campeão em 1995. Fez-se história no Mundial de Ralis. Kalle Rovanperä tornou-se no mais jovem Campeão do Mundo de Ralis de sempre, mas mais do que isso, ‘desconfiamos’ fortemente que…...