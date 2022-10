IMSA, Filipe Albuquerque: “Só temos de nos concentrar no nosso rival”

Filipe Albuquerque joga uma cartada decisiva na luta pelo título do campeonato IMSA, que este fim de semana decorre em Petit Le Mans. Falamos com o piloto da Wayne Taylor Racing sobre as preparações para a última corrida do ano. "As preparações foram um pouco como sempre, os engenheiros a analisar o carro, ver a telemetria dos anos anteriores, o set up, nós fizemos cá um teste, eu não pude estar presente porque estava no Japão, mas o Ricky (Taylor)…...