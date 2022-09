IMSA: A última dança dos DPi

O fim de semana traz-nos a última ronda de 2022 do IMSA, na qual Filipe Albuquerque vai tentar trazer o título de campeão. Mas será também a última corrida dos DPi que reinaram no IMSA desde 2017. Uma história de sucesso que abriu a porta aos LMDh, que irão entrar em cena em 2023. Com o fim de ciclo dos DP (Daytona Prototype) a chegar, a IMSA tratou elaborar um novo conjunto de regulamento em 2015 para novas máquinas que…...