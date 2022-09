CPM: Luís Nunes fala de “mais um título ‘limpo’”

Luís Nunes é campeão nacional de Perícias, Velocidade e Montanha, depois no passado fim de semana, em Boticas, o piloto transmontano ter conquistado o quarto título consecutivo de Turismos do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, mas revela as dificuldades que lhe foram criadas e refere que nunca perdeu o sentido de ‘fair play’.O piloto do concelho de Valpaços não esquece as dificuldades por que passou ao longo da época, algumas naturais, outras criadas, segundo o piloto, artificialmente, como…...