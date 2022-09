GP de Singapura de F1: à noite, logo se vê…

Já lá vão 14 anos que a F1 se estreou a fazer uma corrida com luzes artificiais. Correr com iluminação agora é banal, mas na altura foi um salto para o desconhecido. antes do primeiro Grande Prémio, algumas equipas de F1 mandaram elementos seus a corridas noturnas noutras categorias, como ao Moto GP no Qatar, para uma primeira abordagem ao que os esperava em Singapura, para a maior parte rodar à noite vai foi novidade absoluta, mesmo se os asiáticos…...