GP Singapura de F1: Max Verstappen ser já campeão…

Depois de ter vencido o Grande Prémio de Itália, e com os resultados existentes, Max Verstappen passou a ter uma hipótese matemática de se tornar campeão mundial já este fim-de-semana em Singapura.Já lá ficou bem atrás o momento em que Charles Leclerc e Ferrari assumiram a liderança inicial do campeonato, quando o neerlandês chegou a estar 46 pontos atrás do seu rival inicial na luta pelo título.Agora, Leclerc encontra-se com um défice de 116 pontos para Verstappen, isto com seis…...