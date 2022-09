Fórmula 1: Alfa Romeo anuncia atualizações

Faltam seis Grandes Prémios para a temporada 2022 chegar ao fim, mas nem por isso as equipas abrandam a sua tentativa de melhorarem os carros, pelo menos as estruturas que ainda podem gastar parte do orçamento nos pacotes de desenvolvimento.A Alpine vai apresentar um novo fundo nos seus carros em Singapura e de acordo com Frédéric Vasseur, desde o Grande Prémio de Itália em Monza, durante as últimas semanas estão a ser produzidos novos componentes, “que em breve traremos para…...