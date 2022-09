Rali da Nova Zelândia: o mais espetacular rali do WRC está de volta

Aos concorrentes do WRC espera-os este fim de semana na Nova Zelândia, alguns dos troços mais espetaculares do ano no Mundial de Ralis, não só para quem assiste ao vivo, como para quem os percorre. O Rali da Nova Zelândia é um dos eventos mais espetaculares, tanto em termos de desafio para as equipas, como de paisagem, numa prova que regressa ao Mundial de Ralis este fim de semana (29 de Setembro a 2 de Outubro). Pela primeira vez desde…...