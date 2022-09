F1: Mudanças à vista no DRS e nos Safety Cars?

Poderemos ter mais mudanças à vista na F1? Será que a FIA e a FOM vão tentar mais alterações aos regulamentos? Pelos vistos é o que pode acontecer em breve. Segundo um artigo da Auto Motor und Sport, estão a ser ponderadas algumas mudanças nos regulamentos, em particular no uso do DRS, nos Safety Cars e no formato de qualificação para as corridas sprint. Os responsáveis da F1 continuam de forma incessante a tentar encontrar soluções para apimentar e melhorar…...