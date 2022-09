F1: Zhou Guanyu fica na Alfa Romeo em 2023

A Alfa Romeo já decidiu a sua dupla de pilotos para a próxima época. Com Valtteri Bottas assegurado, faltava apenas saber se Zhou Gunayu iria manter o lugar, o que foi confirmado hoje. O piloto chinês terá assim mais uma época na F1, depois de uma época de estreia positiva. Zhou entrou na F1 com o rótulo de piloto pagante, por força dos seus patrocinadores que abriram as portas da Alfa Romeo. Mas o primeiro piloto chinês na F1 tinha…...