C1, Estoril Racing Tribute/Paulo Alves: Encontrados os vencedores do Troféu Endurance 2022

O Troféu C1 Learn & Drive, competição organizada pela Motor Sponsor que reúne em pista os emocionantes e irreverentes Citroën C1, esteve de regresso à ação com as 6H C1 Estoril, tendo como palco o Circuito do Estoril, juntando-se desta forma à homenagem a Paulo Alves. Em pista estiveram duas dezenas de carros para disputar os títulos de 2022 das classes AM e PRO, nesta que foi a derradeira jornada do Troféu Endurance do C1 Learn & Drive. Os pilotos…...