CNTT/SSV/Baja TT Sharish Gin/Vitória de João Monteiro e título adiado para Portalegre

Dois ex-campeões nacionais lutaram acerrimamente pela vitória na prova alentejana, com os candidatos ao título a manterem em aberto uma luta que promete ser espetacular A Baja TT Sharish Gin arrancou com a dupla Luís Cidade/Pedro Mendonça a obter a melhor marca gastando menos 2,9s do que o jovem piloto Gonçalo Guerreiro.Luís Portela Morais foi o 3º mais rápido e surpreendentemente o 4º tempo para o ex-campeão nacional Rui Serpa num Can-Am Stock. Herlander Araújo fechou o Top 5.No dia…...