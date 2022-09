GP de Singapura F1: Max Verstappen não acredita em dificuldades semelhantes ao Mónaco

Max Verstappen pode revalidar o título mundial de pilotos de Fórmula 1 no próximo Grande Prémio, no regresso de Singapura após dois anos de ausência do calendário. No entanto, o traçado do circuito de Marina Bay pode apresentar algumas dificuldades que as recentes provas não colocaram ao líder do campeonato e à sua equipa. De certa forma, Marina Bay tem semelhanças com o traçado do Mónaco, onde Verstappen teve de superar alguns desafios, e ainda contou com a “ajuda” da…...