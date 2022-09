CPM, Rampa de Boticas: Hélder Silva é bicampeão nacional após quarto triunfo da época

Hélder Silva (Osella PA2000 EVO 2) dominou a Rampa de Boticas, derradeira prova do calendário do Campeonato de Portugal de Montanha e comemorou o seu segundo título nacional com o quarto triunfo da época. No fim de semana em que se tornou bicampeão nacional absoluto, o piloto da Power House dominou a última prova da temporada 2022 de Montanha. Triunfando em todas as subidas em que participou, Hélder Silva logrou ainda registar as duas melhores marcas do fim-de-semana, cravando na…...