CPVC, Estoril: Carlos Vieira conquista vitória na corrida 2

Carlos Vieira (Ford Escort RS 1600) venceu à geral a derradeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos, após uma manobra de ultrapassagem a João Macedo Silva (Porsche 911 RSR) na última volta. Vieira aproveitou da melhor forma o período de Safety Car que durou até à penúltima volta e que anulou toda a vantagem que Macedo Silva tinha construído durante a corrida, para atacar a liderança do piloto do Porsche.João Macedo Silva ainda perdeu mais uma posição…...