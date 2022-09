Fórmula 1: Lando Norris admite ter tido mais dificuldades com o carro do que Ricciardo

Lando Norris tem vindo a bater o seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo, que irá sair da McLaren no final da temporada. O britânico admitiu, no novo episódio do podcast ‘Beyond the Grid’ que ao contrário do que se pensa, foi ele quem teve mais dificuldades com o novo monolugar da equipa de Woking, que não beneficiava o seu estilo de condução, salientando que está neste momento mais adaptado ao MCL36 do que Ricciardo."Tem-se dito que ele [Daniel Ricciardo] não…...