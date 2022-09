F1: Jaime Alguersuari ainda tem pesadelos com Helmut Marko

Não deve ser caso único, ‘tal’ é a fama do visado, mas Jaime Alguersuari, antigo piloto da Toro Rosso na Fórmula 1 diz que ainda tem pesadelos com Helmut Marko.Como se sabe, o espanhol foi colocado fora do programa de jovens pilotos da Red Bull, e pelos vistos a sua passagem de três anos pela F1 ficou-lhe bem marcada: "Na Red Bull, não vives em paz, mesmo com grandes resultados", disse ao jornal El Confidencial. "Os teus rivais felicitavam-te mais…...