F1: Mercedes poupou 44.091 kg de CO2 e reduziu emissões em 89%

A Mercedes reportou uma redução de 89% nas emissões de CO2 do seu transporte de mercadorias após o ensaio do camião de biocombustíveis que fez o ‘frete’ Spa-Zandvoort-Monza.Como parte do esforço da Mercedes para reduzir as emissões de CO2 e ser verificada Net Zero até 2030, os seus 16 camiões Actros Gigaspace utilizaram biocombustível Hydrotreated Vegetable Oil (HVO 100) - um produto 100% renovável sem combustível fóssil derivado de óleos vegetais, óleos e gorduras residuais - para transportar equipamento entre…...