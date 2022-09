Nyck de Vries na Fórmula 1: mas onde?

Depois de se ter ficado a saber da saída de Nicholas Latifi da F1 no final deste ano, ‘desconfia-se’ fortemente que Nyck de Vries está de malas feitas para Grove, mas as coisas não são tão lineares como parecem. Há alguns meses, poucos pensariam que de repente, o neerlandês, seria fortemente cobiçado na Fórmula 1, mas depois do que fez recentemente ao volante, as coisas mudaram radicalmente.No GP de França, o piloto apoiado pela Mercedes ‘agarrou’ no carro de Lewis…...