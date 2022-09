Single Seaters Series, Estoril: Fernando Cordeiro Filho vence corrida 1

A primeira corrida das Single Seaters Series no Circuito do Estoril incluído no fim de semana do Estoril Racing Tribute/Paulo Alves teve como vencedor à geral Fernando Cordeiro Filho aos comandos do Fórmula Novis PNC1 #18.Ao fim das nove voltas completadas ao traçado do Estoril, Cordeiro Filho terminou com 33.657s de vantagem sobre Fernando Gaspar, também ao volante de um Fórmula Novis PNC1 e da classe Fórmula Livre. Miguel Abreu, mais conhecido por Al Capone, fechou o pódio da classificação…...